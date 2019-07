Fugge dal carcere ma per il troppo freddo chiama in prigione e si fa venire a prendere

Un uomo, Robert Vick era in carcere in America e, precisamente nel carcere di Lexington accusato di aver messo a punto una rapina.

Dopo aver organizzato la sua fuga è evaso ma, appena ha messo il naso fuori dal carcere e ha percorso un po’ di chilometri si è reso conto che non avrebbe potuto resiste al freddo che faceva, infatti, la temperatura era di -30 gradi. A quel punto si è rifugiato in un hotel e ha chiesto di poter fare una telefonata. Ha chiamato in galera e ha chiesto di essere preso. La polizia l’ha raggiunto immediatamente e, prima di riportarlo in galera, l’ha portato in ospedale perchè l’uomo presentava i primi segni di un assideramento. L’uomo, infatti, era vestito molto leggero e a quelle temperature aveva rischiato di morire.