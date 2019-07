Single per tanti anni finalmente ha una famiglia, ma la verità è sconvolgente

Una donna americana dopo tanti anni di solitudine e dopo tanti inviti da parte di parenti e amici a farsi una famiglia tutta sua ha preso una decisione incredibile. Si è finalmente convinta ad avere in casa un marito e una figlia che , però, non sono in carne e ossa ma dei manichini.

La donna, Suzanne Heintz, americana è una direttrice artistica e non potendone più di sentirsi sempre sollecitare ad avere una famiglia ora si fa fotografare in ogni momento della sua vita, sia in viaggio sia a tavola o altrove sempre in compagnia dei suoi manichini. In tutte le foto la donna appare radiosa e ormai sono 14 anni che vive in questo modo. Certamente, a fronte di questa bizzarra scelta, nessuno osa dirle più nulla e lei ha così raggiunto il suo obbiettivo.