Durante un volo coppia litiga, lei lo massacra di botte e alla fine gli spacca il portatile sulla testa, il motivo è incredibile

Un coppia era in viaggio in aereo quando ha iniziato a litigare. La donna sempre più nervosa ha cominciato ad usare un linguaggio scurrile e il personale di bordo l’ha invitata a moderare le parole anche perché sull’aereo viaggiavano minori. Ma la donna, sempre più accecata dalla rabbia, ha iniziato a colpire l’uomo con pugni e alla fine gli ha spaccato un portatile in testa . l’uomo si è alzato per fuggire e lei ha continuato a rincorrerlo e gli ha ancora dato il portatile con violenza sulla testa.

Tutte le persone che erano a brodo erano terrorizzate e urlavano fino a che non è stata riportata la calma.

L’American Airlines ha dichiarato a The Sun Online: «Ringraziamo l’equipaggio americano che sono intervenuti rapidamente. Le loro azioni hanno portato a un ambiente sicuro per tutti i nostri passeggeri. Si prega di contattare il dipartimento di polizia di Miami-Dade per ulteriori dettagli sulla loro indagine».

Il motivo di tanta violenza è la gelosia, la donna era convinta che l’uomo stesse guardando altre donne che erano sull’aereo.

Il video di quanto è accaduto è su youtube.