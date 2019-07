Un anno senza cellulare e un’azienda premia con 100.000 dollari

Un’idea molto originale e positiva quella che ha avuto un’azienda americana: premiare con 100.000 dollari chi riuscirà a trascorrere un anno senza cellulare

L’azienda in questione è la Vitaminwater e la sfida che ha lanciato è #nophoneforayear.

Chi vorrà partecipare e si vorrà iscrivere dovrà spiegare all’azienda perché intende stare un anno senza cellulare e, tra tutte le motivazioni date, l’azienda sceglierà quelle che riterrà migliori. Se si è selezionati ci si dovrà impegnare anche per iscritto a non usare cellulare, tablet ecc sia proprio che di altri per un anno.

Vitaminwater darà ai partecipanti un cellulare del 1996 con cui sarà possibile una sola comunicazione vocale.

Vitaminwater ha voluto precisare quale è il loro intento e ha detto così: “Pensiamo che non ci sia niente di più noioso che fissare il telefono assenti, e questa è un’opportunità per prendere quella posizione contro la routine e dare a qualcuno 100.000 dollari per fare qualcosa di straordinariamente bello con il loro tempo”.

La sfida è valida solo in America.