Uomo in viaggio in treno, si scrive il numero di biglietto in fronte in modo da non essere disturbato durante la pennichella, così il controllore non lo sveglia

Un uomo durante un viaggio in treno ha avuto una geniale ideale per non essere disturbato mentre si era addormentato.

In genere, soprattutto in tratti medio lunghi, viene spontaneo su un treno addormentarsi un po’, poi però generalmente la sveglia viene fatta dal controllore per controllare la validità del biglietto.

Un noto ristoratore romano, Alessandro Pipero, ha avuto la geniale idea di scriversi il codice sulla fronte del suo biglietto in modo che possa essere lo stesso controllore a verificare il biglietto senza svegliarlo.

Il noto ristoratore si è fatto fotografare con la scritta sulla fronte e poi ha pubblicato la foto sui social spiegando il motivo della sua strana scritta e il perché del inusuale gesto.

Alessandro Pipero Patron è uno dei ristoratori più conosciuti a Roma, non ha mai avuto paura ed è sempre stato orgoglioso del suo lavoro.





Il post di Alessandro Pipero Patron ha avuto un grande successo, però non si sa come si è comportato il controllore una volta che ha visto stampato sulla fronte il numero di biglietto.