Va al ristorante con la figlia, non vuole pagare il conto e organizza qualcosa di incredibile

Una donna di 38 anni, Melissa Ashley Graham mamma di una bambina di 12 anni si è recata con la figlia in un ristorante dove ha mangiato, lei e la sua bambina tutto ciò che volevano. Al momento di pagare il conto, però, la mamma si è sottratta e ha lasciato la bambina d sola nel ristorante ed è andata via. A quel punto ha chiamato lo sceriffo inventandosi che la figlia era stata rapita. Più o meno nello stesso momento, però anche il titolare del ristorate aveva chiamato la forza pubblica per denunciare che una signora dopo aver pranzato era andata via senza pagare ma lasciando la sua bambina.

La donna è così rientrata dicendo che era andata in macchina per recuperare la carta di credito ma non è stata creduta ed è stata denunciata per abbandono di minore simulazione di reato, e furto.

La vicenda si è svolta a Bonita Springs, in Florida.