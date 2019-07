Mamma con tre bambini si sveglia di notte e sente rumori inquietanti, cosa stava accadendo è terrificante

Una mamma, Kerri Kibbe stava dormendo nella sua casa a Punta Gorda, in Florida con i suoi tre bambini molto piccoli.

Una notte ha sentito dei rumori molto strani che provenivano dal giardino ed è andata a vedere cosa stesse accadendo.

Quando è uscita in giardino e ha guardato in piscina da dove provenivano i rumori non credeva ai suoi occhi, nell’acqua c’era un alligatore di circa due metri. La mamma , terrorizzata temendo che l’alligatore potesse entrare anche in casa, si è barricata e ha chiamato aiuto.

Subito sono intervenuti i soccorsi che hanno catturato l’animale e lo hanno portato via.

La mamma anche in passato aveva vissuto altri momenti di grande difficoltà quando per l’uragano la sua casa era stata quasi completamente distrutta.