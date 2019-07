Vanno a trovare i propri defunti al cimitero e accade qualcosa di terribile, tutti i dettagli

La domenica spesso è una giornata riservata alla visita ai propri cari al cimitero e non ci si aspetta proprio che dopo la vista la serata finirà male.

E’ accaduto nel cimitero di Treviglio che alcune persone verso le 17.00 mentre erano all’interno del camposanto hanno visto che i cancelli si stavano chiudendo.

Si sono allarmati e non hanno capito neppure perché ciò stesse avvenendo, l’unica cosa che hanno temuto è stata quella di dover passare la notte al cimitero. Si sono avvicinate al cancello e hanno chiesto aiuto alle persone che passavano che hanno potuto solo contattare il 112.

Il 112 si è messo in contatto con il commissariato che ha potuto chiamare i i vigili del fuoco,. Questi ultimi non potevano intervenire ma solo contattare il consigliere comunale delegato alla Protezione civile. Quest’ultimo , infine ha chiamato la polizia locale che si è messa in contatto con la ditta che gestisce il cimitero. E così si è scoperto cosa è accaduto. La vicenda è avvenuta il mese di marzo e la notte precedente era scattata l’ora legale ma il timer del cimitero non si era aggiornato automaticamente e così, invece di chiudere i cancelli automaticamente alle 18.00 li ha chiusi alle 17.00. Finalmente la gente che era all’interno è stata liberata.