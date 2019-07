Donna vuole divorziare dal marito, il motivo è sconvolgente

Una donna ha deciso di divorziare dal marito e la motivazione che ha addotto è stata così assurda che anche il giudice non credeva ai propri occhi quando l’ha letta.

La donna, una trentenne di Alessandria d’Egitto che si chiama Noha, ha voluto divorziare dal marito Hatem che ha 32 anni.

La donna ha così giustificato la scelta di divorziare: «Non mi segue su facebook e non mette i like ai miei post». E poi ha chiarito meglio al giornale egiziano “al watan” «non ho mai pensato di dover ricorrere al tribunale e divorziare da mio marito, ma la sua indifferenza non la sopporto più. Negli ultimi mesi è cambiato tutto, il nostro rapporto non è più lo stesso. Quando parliamo litighiamo solo». E poi, ancora: «il fatto che non metta “mi piace” sotto i miei post è la goccia che ha fatto traboccare il vaso».

La ragazza ci tiene a precisare la sua motivazione e racconta: «Una volta per spronare una sua reazione, ho provato a raccontare sul mio profilo il mio stato d’animo. La sua risposta è stata: sono solo bugie non si mettono in piazza i nostri problemi. Poi di nuovo il silenzio».