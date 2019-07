Mamma e figlia vanno a trovare un’amica quello che accade dopo è terribile

Una mamma e una figlia sono andate a casa di un’amica della mamma. L’amica oltre ad avere una casa bellissima aveva anche una sauna e ha insistito affinchè le due donne la provassero. Mamma e figlia hanno accettato di fare quel’esperienza e sono andate in cabina. Le due donne sono state il tempo che loro hanno ritenuto sufficiente e poi hanno deciso di uscire. A quel punto, però, qualcosa è andato storto. Dall’interno la maniglia si è rotta e le due donne hanno provato, invano, a farsi sentire dalla padrone di casa che stava tranquilla nell’altra parte della casa e non poteva sentire le urla disperate delle due donne. La padrone di casa, dal canto suo non voleva disturbare le due ospiti e, dunque, ha evitato di andare da loro. Ad un certo punto, però, ritenendo che stessero da troppo tempo chiuse in cabina la padrona di casa è andata da loro e a quel punto ha scoperto la tragedia: le due donne erano senza vita , e giacevano a terra. La donna ha subito dati l’allarme ma purtroppo non c’è stato più nulla da fare.

