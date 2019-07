Bambino di tre anni cade dal sesto piano, cosa fa la gente che sta per strada, il video è sconvolgente

Un bambino di tre anni in Cina è caduto dal sesto piano

Quella che poteva essere una tragedia ma, per fortuna non lo è stata, è avvenuta a a Chongqing, nel sud-ovest della Cina.

Il bambino che, evidentemente si era sporto un po’ troppo dal balcone, è precipitato facendo un volo dal sesto piano.

Giù per strada c’era tanta gente che è riuscita in tempo utile a recuperare una coperta e ad accogliere i bambino che, in questo modo, non si è fatto nulla.

Il video che è stato mandato in onda dalla CNN, è davvero sconvolgente e mostra il bambino che cerca in tutti i modi di risalire ma i piedini non riescono ad avere la presa e lui precipita.

Un salvataggio davvero eccezionale.