Non si conoscono, si danno un appuntamento per un unico scopo, cosa fanno è sconvolgente

Una donna, mentre era in giro con il suo cane a Chalfont St Giles nel Buckinghamshire, si è imbattuta in una stradina di campagna che ha deciso di percorrere . Alla fine della stradina ha visto una macchina e all’interno due corpi senza vita che appartengono a Jenny Marie Spain, di 23 anni, e a Mark Wayne Searle,di 37 anni.

Sul parabrezza della macchina c’era un messaggio che sottolineava quanto fosse alta la concentrazione di gas tossico vicino la macchina.

La donna ha chiamato le forze dell’ordine che hanno evacuato la zona e portato la donna in ospedale per tutti gli accertamenti del caso in quanto aveva respirato anche lei quei gas tossici che si sprigionavano dall’auto e con cui i due ragazzi avevano deciso di uccidersi.

Una persona che vive nei paraggi ha così dichiarato: «Gli esperti hanno impiegato tre ore per controllare l’atmosfera prima di permettere che i residenti ritornassero alle loro abitazioni».

I due ragazzi che hanno deciso di fare quella fine non si conoscevano ma avevano stretto un atto suicida sui social.

Le forze dell’ordine hanno rilasciato le seguenti dichiarazioni: «Tra i due non c’è nessun legame evidente . Stiamo indagando per scoprire se i due si conoscessero da tempo. L’auto era in fondo a un piccolo sentiero fuori mano per chiunque. I due evidentemente non volevano essere trovati».