Lei lo lascia perché troppo pigro, lui vince 20 milioni di euro al lotto, cosa fa lei

Un ragazzo inglese, camionista è stato lasciato dalla sua fidanzata dopo 14 anni di fidanzamento perchè lei non ne poteva più della sua pigrizia, infatti, lo accusava sempre di essere pigro e noioso.

Il ragazzo è rimasto molto male per la fine della storia ma è andato avanti con la sua vita finchè un giorno, giocando al lotto, ha vinto 20 milioni di euro.

Il ragazzo, Matther Breach non credeva ai suoi occhi quando ha fatto quella vincita e la sua ex ragazza, Kerry è stata soprannominata “la donna più sfortunata d’Inghilterra“.

Ora il ragazzo è ricchissimo mentre lei vive in un monolocale con il suo nuovo amore che non ha ancora un’occupazione e con il loro bambino. La ragazza fa una vita di stenti e ha voluto chiamare il suo ex per dirgli di quanto fosse felice per lui.

La ragazza ha così dichiarato: “Ci sentiamo ancora, parliamo, ma ognuno ha preso la propria strada“.