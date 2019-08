Mamma di cinque figli riceve una bolletta dell’energia elettrica di 284 miliardi di dollari, cosa è successo è incredibile

Una signora , Mary Horomanski, di 58 anni che vive a Erie in Pennsylvanya durante il periodo natalizio ha ricevuta una bolletta che per poco non le faceva perdere i sensi, l’importo richiesto era di 284miliardi di dollari.

La signora, sconvolta, ha letto la bolletta nei dettagli e ha scoperto che avrebbe anche potuto pagare a rate e il primo versamento sarebbe dovuto essere di 28.176 dollari.

La signora ha subito pensato alle luminarie che aveva apposto per festeggiare il Natale ma poi ha deciso di mandare la bolletta a uno dei suoi cinque figli affinchè se ne occupasse lui. Il ragazzo ha contattato l’azienda dell’energia elettrica che ha ammesso l’errore riconoscendo che l’importo da pagare effettivo era pari a € 284,46 dollari e, dunque erano solo stati scritti nove zero in più.

La donna ha così dichiarato, durante una delle interviste che ha rilasciato su questo argomento: «Avevamo da giorni le luminarie di Natale installate, come da tradizione, fuori di casa ma non erano insegne da centro commerciale e poi ho pensato al nostro albero di Natale, ma non potevano essere loro la causa di tale pretesa».

L’azienda dell’energia elettrica ha chiesto scusa alla signora per averle causato momenti di angoscia.