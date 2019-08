Fa una passeggiata nei boschi, un puma sta per attaccarla lei mette una canzone dei Metallica e il puma scappa, cosa accade dopo è incredibile

Una ragazza, Dee Gallant, aveva deciso di fare una passeggiata tra i boschi a Vancouver, in Canada, non preoccupandosi dei rischi a cui andava incontro. Infatti da li a poco le si è avvicinato un puma. Sulle prime lei è rimasta affascinata e ha provato anche ad avvicinarsi ma quando ha capito che il puma la stava per attaccare ha avuto un’idea che poi è risultata vincente: ha preso il suo cellulare e ha messo una canzone dei Metallica a tutto volume. La canzone «Don’t Tread On Me» ha avuto l’effetto sperato e il puma è andato via molto velocemente.

Dee Gallant ha raccontato sui social quanto le era accaduto e questa notizia è girata così tanto che è arrivata alle orecchie del cantante dei Metallica, James Hetfield che ha deciso di chiamarla.

All’inizio la donna non credeva che fosse lui veramente ma quando lui le ha mandato un selfie, felice e sorpresa hanno iniziato a chiacchierare e lui ha detto così: «Ho visto in un post che ti abbiamo salvato la vita, quindi ti chiamo per farti sapere che siamo contenti di averlo fatto».