Elettra Lamborghini decide di interrompere il suo concerto perché non accetta come si sta comportando il pubblico e dice, qui state degenerando

Elettra Lamborghini stava tenendo un concerto per presentare il suo album “Twerking Queen”.

Durante il concerto affollatissimo dai suoi numerosissimi fans Elettra si è resa conto, ad un certo punto, che stava accadendo qualcosa di pericoloso e ha deciso di interrompere immediatamente il concerto. Ha visto, infatti, che i ragazzi presenti stavano spingendo così forte quelli davanti che sarebbe potuto accadere un incidente. Dopo aver interrotto il concerto ha scritto così sui social: “Stasera ho dovuto fermare lo show anche se stavo cantando l’ultima canzone, perché non ho mai visto degli animali del genere“ e poi ha aggiunto: “Penso che non sapersi divertire a quell’età sia veramente grave. Ho provato a far capire che non c’era bisogno di spingere, c’erano tutte le mie fan che conosco benissimo, avevano anche il mio merchandising… Ma a un certo punto ho detto che non ci stavo perché alcuni stavano spingendo come dei pazzi. Un casino. Sono uscita e ho visto una mia fan, Giorgia, che si è sentita male. Ha avuto un attacco di panico ed era quello che non volevo, che le persone si sentissero male. La situazione stava degenerando. A cosa servono i follwer se uno non dà il buon esempio?”.