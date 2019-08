Vede una macchia scura sul collo della figlia di 14 anni e crede sia sporco, ma la macchia non va via, la porta dal medico e quello che sente dire la sconvolge

Una mamma aveva notato il collo della figlia di 14 anni scuro e per questo pensava fosse sporco. Ha provato a lavarla e rilavarla ma la macchia non andava via e allora a deciso di portarla dal medico che le ha fatto una diagnosi decisamente grave: diabete di tipo due cioè che dipende dall’ alimentazione.

La ragazzina di 14 anni era obesa e quello della pelle scura era solo uno dei sintomi che aveva scoperto, infatti, aveva spesso anche mal di testa e sbalzi di umore.

Le macchie scure sono, invece, il sintomo dell’insulina che non lavora bene e per questo il corpo non riesce a metabolizzare gli zuccheri.

Per chi è affetto da diabete 2 fondamentale è l’alimentazione e l’esercizio fisico.