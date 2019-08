Ha uno choc quando scopre che sia la sua ragazza e la madre sono incinta, l’autore è lui

Un ragazzo di 26 anni ha raccontato al Sun la sua incredibile storia. Il 26enne si è imbarcato in un intreccio amoroso incredibile e non sa al momento come venirne fuori.

La storia inizia quando il ragazzo conosce una bellissima ragazza di 24 anni a una festa di compleanno e inizia a frequentarla.

I due iniziano una storia. La ragazza però qualche mese dopo la loro frequentazione rivela al ragazzo che presto sarà padre, lei è in dolce attesa.

La gravidanza della ragazza non è per nulla facile, la costringe molto spesso a non uscire e a stare a letto.

Il ragazzo una sera va a casa della ragazza per stare un po’ insieme, magari per vedere qualcosa alla tv ma non lei non c’è.

Ad accogliere il ragazzo c’è però la madre della fidanzata. La giovane madre inizia a insistere affinché il ragazzo resti a casa anche se la figlia non c’è e il 26 enne decide di restare.

Iniziano a chiacchierare e all’improvviso tra i due scoppia la passione.

Dopo qualche mese però il giovane ha la seconda incredibile notizia anche la madre della sua fidanzata è incinta e il padre, anche questa volta è lui.