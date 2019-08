49enne benestante conosce e si innamora di un giovane e prestante senegalese, si sposano ma poi lei scopre che lui ha altre 5 mogli sparse per il mondo

Era sicura di aver incontrato un uomo che le avrebbe cambiato la vita. La donna, Kim Snow, è una benestante inglese di 49 anni che dopo tante disavventure amorose ha conosciuto Laye, un prestante ragazzo senegalese.

La donna di mezza età conobbe il giovane senegalese durante una festa in un locale notturno. I due iniziano a frequentarsi sempre più costantemente e poi nacque la passione.

Lei molto ricca era affascinata dalla prestanza del giovane senegalese, già vedovo e padre di tre figli.

I due, dopo un breve periodo di convivenza, avevano deciso di sposarsi prima in Senegal poi in Olanda dove da sempre abitava Kim Snow.

Kim era innamoratissima di Laye e iniziò a progettare il loro futuro acquistando una grande casa dove abitare insieme al suo amore e i tre figli.

Poi alla donna iniziano a mancare le certezze, scopre che Laye, durante il matrimonio ha avuto una scappatella con una giovane olandese.

Da quel momento Kim non ha più fiducia di Laye e inizia a indagare sempre più a fondo sulla vita privata di suo marito.

In pochissimi mesi scopre che Laye aveva 5 mogli, alcune in Senegal altre in Olanda. In particolare in Olanda le sue mogli erano tutte benestanti e più vecchie di lui.

La donna ha raccontato la sua storia al Mirror, dicendo che ha deciso di separarsi da quell’uomo che aveva tradito la sua fiducia.