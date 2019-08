Suocera non accetta la nuora e lei fa una cosa terribile

Una suocera, mamma di un ragazzo, non accettava la nuora perché tra i due fidanzati c’erano 20 anni di differenza.

La mamma ha fatto di tutto per convincere il figlio a lasciare la compagna ma non riusciva nell’intento perché il figlio era convito della sua scelta. La nuora, dal canto suo ha sempre combattuto questa mal sopportazione fino a quando ha deciso che il livello della sua pazienza era stato superato e ha pensato di vendicarsi pubblicando un annuncio hard sui social e sui giornali mettendo il numero della suocera. Da quel momento la suocera ha ricevuto innumerevoli telefonate a sfondo sessuale e, quando ha capito che dietro questa storia c’era la nuora, l’ha denunciata. La nuora si è difesa in tribunale dicendo che non era stata assolutamente lei l’artefice del messaggio e della divulgazione del numero di telefono della mamma del suo fidanzato ma le prove schiaccianti che ha portato la difesa delle suocera hanno portato il Tribunale alla condanna della nuora ad un risarcimento di 5.000,00 euro.