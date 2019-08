Ragazzo eredita un vecchio garage del nonno ma non immagina cosa c’è dentro

Un ragazzo, dopo la morte del nonno a cui era tanto legato, ha saputo di aver ereditato la sua vecchia casa e il suo garage.

Quando è andato a vedere la casa ha notato che era in pessime condizioni e che aveva bisogno di tanta manutenzione e ristrutturazione e poi è entrato nel vecchio garage ma, a quel punto, si è trovato di fronte ad un vero tesoro. Il ragazzo, infatti, non immaginava assolutamente che nel garage ci fossero tre auto ed’epoca di un valore incredibile: una Lamborghini Countach LP5000S del 1981, una Ferrari 308 GTS sempre del 1981 e una Singer Ninenty Roadster per un valore totale di circa 500 mila dollari.

Delle tre, l’auto di maggiore valore è certamente la Lamborghini Countach LP5000S del 1981, che fa parte di un lotto di soli 321 esemplari costruiti con motore V12 4.8 da 375Cv, prima versione con l’accensione elettronica.

Il ragazzo ha così dichiarato: ”Mio nonno comprò la Lamborghini nel 1989 per il suo noleggio di vetture sportive, ma quando i costi delle assicurazioni sono diventati troppo onerosi per continuare le ha tenute in garage per più di vent’anni. Non chiedetemi perché, non ne ho idea”.