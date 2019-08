Vuole a tutti i costi il secondo figlio ma il marito non ne vuole sapere, così ora è incinta del suo medico

Una lettrice del giornale del Regno Unito “The Sun” ha fatto una confessione shoccante. La donna che ha preferito non dare il suo nome per non essere scoperta, ha rivelato che aveva sempre desiderato avere il secondo figlio e che però il marito non voleva, così ora è incinta del suo medico.

La giovane moglie ha rivelato che ha cercato in tutti i modi di convincere il marito per cercare di avere il secondo figlio.

Ma l’uomo non ne voleva proprio sapere. Così la donna ha deciso di chiedere una consulenza al proprio medico.

Con il medico, un uomo molto affascinante, la donna ha iniziato a avere incontri sempre più frequenti, non solo nel suo studio ma anche in altri luoghi.

Prima in palestra, poi per caso al bar. Questi frequenti incontri hanno scatenato la passione tra i due che è durata per diversi mesi.

La donna era molto attratta dal medico e i loro incontri erano diventati frequentissimi. Alla fine finalmente la donna è riuscita a coronare il suo desiderio. L’ennesimo test di gravidanza è risultato positivo. Suo figlio avrebbe avuto il fratellino tanto desiderato.

Ora la donna, come scrive su “The Sun”, spera che il marito non si faccia troppe domande sulla nascita del secondo bambino.