Prima di partire per le vacanze tre ragazze ogni anno si fanno un sefie, quando sviluppano le foto rimangono sconvolte

Tre amiche da tanti anni erano solite fare le vacanze insieme e si scattavano un sefie prima di partire. Le ragazze , felicissime del viaggio che stavano per affrontare, non badavano ad altro se non alla loro felicità dei quei momenti. Un anno si sono fatte un selfie a bordo dell’aereo e sono partite.

Al loro rientro, quando hanno sviluppato la foto hanno notato che nello sfondo c’era anche un ragazzo che sorrideva ma che non centrava nulla con loro. Dopo un inverno, pronte per partire di nuovo, sono salite sull’aereo e hanno scattato un selfie prima che lo stesso decollasse. Poi si sono godute la loro vacanza.

Al rientro e allo sviluppo della foto, hanno visto che sullo sfondo c’era di nuovo lo stesso ragazzo sorridente. Le ragazze non credevano ai loro occhi e hanno postato questa situazione sui social. Per ora il ragazzo delle due foto non si è ancora fatto avanti ma la coincidenza è incredibile.