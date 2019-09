Buttano per sbaglio nella spazzatura un biglietto della lotteria, il biglietto viene estratto e vale 9 milioni di euro, quello che accade dopo è da non credere

Una famiglia aveva acquistato un biglietto della lotteria ma poi, senza accorgersene, lo aveva buttato nella spazzatura.

Il giorno dell’estrazione hanno provato a cercarlo da tutte le parti fino a quando, ricostruendo quello che avevano fatto nelle ultime ore, si sono resi conto che il biglietto era andato a finire nella spazzatura e poi buttata nei cassonetti. Hanno mantenuto la calma fino al momento dell’estrazione perché a quel punto hanno scoperto che il loro biglietto era stato estratto e valeva 9 milioni di euro. A quel unto, disperati, hanno tentato il tutto per tutto e si sono precipitati in strada dove c’era la spazzatura sicuri di non trovare più il loro sacco di spazzatura perché all’ora in cui sono andati i netturbini, di solito, erano già passati. Ma quando sono arrivati hanno avuta una sorpresa incredibile: quel giorno era sciopero dei netturbini e il loro sacco della spazzatura era ancora li. A quel punto non hanno esitato un attimo ad aprire il sacco e a cercare il biglietto che, incredibilmente, era ancora lì, intatto.

Fortunati due volte!