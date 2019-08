Il cameriere prima dell’arrivo degli ospiti vede troppe zanzare sul buffet e fa una cosa sconvolgente

Un matrimonio d’estate, camerieri che aspettano gli ospiti e tante zanzare e insetti vari che girano sul cibo in bella esposizione. Questo è più o meno la scena che si vede sempre ai matrimoni, quelli che si festeggiano all’aperto. Ma quello che gli ospiti del banchetto di cui stiamo parlando non sanno è che un cameriere era in attesa degli ospiti che si sarebbero avvicinati al buffet già in bella esposizione. Ma, ad un certo punto il cameriere ha visto diverse zanzare e insetti che giravano intono al cibo e allora ha preso un insetticida e lo ha spruzzato sul cibo per evitare che gli insetti si avvicinassero mentre gli ospiti si apprestavano a cenare.

Un fotografo presente alla festa ha immortalato la scena che ha fatto il giro del web sconvolgendo chiunque la veda.