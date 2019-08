Non si vuole sposare e trova un modo sconvolgente per rinviare il matrimonio

Un uomo, Tatsuhiko Kawata di 40 anni era sposato ma non aveva mai rivelato il suo stato alla sua compagna che gli chiedeva, da tempo, di sposarla. Alla fine, stremato dall’insistenza, aveva ceduto e con la fidanzata che nulla sapeva che il suo uomo era già sposato, aveva organizzato il matrimonio. Per la festa avevano scelto un albergo. Qualche giorno prima delle nozze l’uomo, che non sapeva come venire fuori della situazione delicatissima e gravissima in cui si era venuto a trovare, ha pensato che l’unico modo per annullare il matrimonio era quello di dare fuoco all’albergo.

E così aveva fatto provocando un incendio che aveva reso inagibile la location.

Successivamente era stato scoperto come artefice dell’incendio e processato.

Il giudice lo ha condannato anche se l’uomo ha provato in tutti i modi a difendersi sostenendo che nessuno si era fatto male e che i danni all’albergo erano molto limitati.