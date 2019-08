Sa che la polizia lo sta cercando e cerca di fuggire ma il motivo per cui lo vogliono rintracciare è incredibile

Un uomo, che viveva per strada e tirava avanti grazie a piccoli furti ed era solito ubriacarsi scopre che la polizia lo sta cercando.

L’uomo, Tomas Martinez, temeva che il motivo per il quale erano sulle sue tracce dipendeva dalla vita poco lecita che conduceva e ha fatto di tutto per far sperdere le proprie tracce non immaginando assolutamente che il motivo era completamente diverso: la polizia voleva comunicargli che sua moglie era deceduta e che lui aveva ereditato una cifra elevatissima: 6.000.000 di dollari.

La vicenda è accaduta a Santa Cruz De La Sierra, in Bolivia.

L’uomo è stato bravissimo e non si è mai più fatto trovare e, dunque, non ha mai saputo che la sua vita sarebbe potuta cambiare. La moglie non era ricca ma, a sua volta aveva ricevuto una grossa eredità dai parenti e, poco dopo, era morta lasciando lui come unico erede ma l’uomo non è mai riuscito ad entrare in possesso di quella eredità perché non ha mai saputo questa notizia.