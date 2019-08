Deve regalare i jeans alla fidanzata, esce per acquistarli e vince 800.000 dollari

Un ragazzo, Sammy Zabib, aveva una fidanzata che aveva espresso un desiderio per il suo compleanno: un jeans in particolare che aveva visto in una boutique di Atlantic City.

Il ragazzo voleva accontentarla e si era recato nella boutique ma , poiché era arrivato oltre l’orario di chiusura aveva deciso di fermarsi in centro fino a che i negozi avrebbero riaperto dopo la pausa pranzo. Per ingannare il tempo aveva deciso di entrare in un casinò e aveva iniziato a giocare con una slot machine.

Dopo un po’ che giocava, la slot si era bloccata e lui aveva chiesto aiuto ad un inserviente il quale gli aveva detto che la slot non si era bloccata piuttosto aveva vinto il jackpot: 800.000 dollari.

L’uomo, incredulo, aveva immediatamente contattato la fidanzata che, fuori di se dalla gioia, non pensava più al suo jeans.