Conserva per anni i gioielli più importanti in una vecchia giacca, si dimentica e la porta al mercatino dell’usato

Una donna di 38 anni, Dori Rhoades aveva un’abitudine che aveva conservato per parecchio tempo: custodire i suoi gioielli più importanti in una vecchia giacca. Dopo anni che non la usava più, un giorno le sue bambine l’hanno convinta a partecipare ad un mercatino del’usato e a portare lì i vestiti che non indossava più. La donna ha preso un po’ di abiti ed è andata al mercatino, ha messo tutto su una bancarella e, in poco tempo, ha venduto tutto, anche la giacca che custodiva diversi gioielli importanti: orecchini con diamanti del valore di 18.000 dollari, un anello, e 1.500 dollari in contanti.

Qualche giorno dopo, volendo riporre un orologio ha pensato di usare la solita giacca e, sono in quel momento, si è resa conto di ciò che aveva fatto. La donna aveva venduto la sua vecchia giacca per 20 dollari.

Ha provato a mettere tanti annunci per rintracciare chi l’aveva acquistata che , però, non si è più fatto trovare.