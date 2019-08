Proposta indecente per un idraulico da parte di una prosperosa cliente, il pagamento può avvenire in “natura”, cosa succede dopo è incredibile

Un idraulico ha resistito per più di 30 minuti alle proposte indecenti di una prosperosa cliente che ha fatto di tutto per farlo cadere tra le sue braccia senza però riuscirci.

L’uomo ha resistito non sapendo che era tutto uno scherzo ideato dai fondatori del canale YouTube americano To Catch a Cheater e che la sua ragazza stava seguendo tutto lo scherzo tramite una telecamera di un computer portatile.

La prosperosa proprietaria di casa si è presentata all’idraulico quasi svestita ha prima indicato all’operaio il lavoro da svolgere.

Subito dopo che l’operaio aveva riparato la perdita dal bagno è iniziato un vero e proprio bombardamento da parte della ragazza.

La ragazza in lingerie ha detto di non avere soldi in casa e di poter pagare la prestazione in “natura”. L’idraulico è apparso imbarazzato e poi ha cercato in tutti i modi di svincolarsi, dicendo anche di essere un uomo impegnato.

Alla fine l’idraulico, facendo felice la sua fidanzata, è riuscito a uscire indenne dall’appartamento della prosperosa ragazza.