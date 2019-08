La mamma lo accompagna al supermercato ma resta alla guida, il figlio invece di fare la spesa fa una cosa terribile

Una mamma ha accompagnato al supermercato il figlio e, mentre lui è sceso per fare la spesa, lei è rimasta in macchina alla guida. Questa è la versione che ha dato il ragazzo alla mamma. Ciò che è accaduto, in realtà, è ben diverso: il ragazzo è sceso e ha rapinato un uomo, anziano rubandogli il portafoglio in cui c’erano solo 40 euro e poi è tornato in auto dalla mamma che lo aspettava e che, sembra, non sapesse nulla. In realtà gli inquirenti non sono così convinti che la madre non sapesse nulla ma dalle telecamere del parcheggio si vede solo che la mamma rimane in macchina tutto il tempo che il ragazzo è via.

Il ragazzo, Jesse James Dillen ha spinto l’uomo che ha rapinato facendolo cadere a terra e poi lo ha costretto a dargli il portafogli.

La vicenda è accaduta presso la catena di supermercati Walmart, in Florida.

Non si sa se, quando è salito in macchina, il ragazzo abbia confessato alla mamma ciò che aveva fatto o no perché le versioni dei due sono contrastanti.