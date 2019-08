Processione religiosa finita in rissa, donna incrocia tra la folla il marito abbracciato all’amante

E’ successo il finimondo a una processione religiosa a Lima in Perù. Il Perù è un paese molto credente dove si susseguono le processioni religiose.

In una di queste una donna ha incrociato tra la folla a Lima il marito in compagnia di un’altra donna. I due erano in atteggiamenti inequivocabili, lui abbracciava lei. La donna ha chiesto spiegazioni al marito che non sono state esaustive e in pochissimi minuti si è passati dalle parole ai fatti.

La donna ha aggredito prima l’uomo poi ha iniziato a picchiare selvaggiamente la donna che era accanto a lui.

La lite ha coinvolto altri presenti alla processione religiosa. Alcuni dei quali hanno tentato di dividere le due donne, altri invece sono intervenuti contro il marito nel tentativo di picchiarlo.

Ne è scoppiata una rissa sedata solo dopo l’intervento delle forze dell’ordine. La moglie, poi ha scoperto, che l’accompagnatrice del marito era la sua amante.