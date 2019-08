Nozze da incubo per una sposa, un violentissimo attacco di dissenteria le rovina la festa, imbarazzo fra gli invitati

Una giovane donna aveva proprio preparato tutto per il suo giorno più bello. Aveva voluto per il suo giorno più bello un abito da mille e una notte dal costo di oltre 12 mila dollari.

Qualche giorno prima delle nozze però aveva avuto un fastidioso gonfiore curato con un cocktail prescritto dal medico.

Proprio quel cocktail le ha procurato un brutto scherzo durante la cerimonia. La giovane sposa ha avuto un violentissimo attacco di dissenteria che ha finito per rovinarle la festa.

La sposa doveva partecipare a un ballo quando è dovuta scappare in bagno. In pochi minuti il panico con le damigelle che si sono ritrovate a cercare di pulire l’abito della sposa e la giovane in lacrime per l’accaduto.

A raccontare l’accaduto è stata la Wedding Planner a Reddit: “La sposa era molto capricciosa ed ha preteso di celebrare le nozze in campagna in un fienile antico. Gli spazi erano angusti e, soprattutto, non c’era acqua e luce ed abbiamo dovuto compiere i salti mortali perché tutto si svolgesse al meglio”.

Subito dopo il cambio d’abito la cerimonia è andata a buon fine.