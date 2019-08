Ex modella diventa una star per i suoi piedi, molti uomini sono disposti a pagare cifre assurde pur di ammirarli da vicino

Una dichiarazione incredibile quella di Gween Lee una ex modella che sta diventando popolarissima sui social per alcuni scatti che riquadrano i suoi piedi, definiti da molti i più belli al mondo.

L’ex modella californiana ha detto di essere riuscita a guadagnare, grazie ai suoi scatti, fino a 260 euro all’ora. Molti mesi è riuscita a guadagnare in 30 giorni 26 mila euro.

Cifre pazzesche per una ex modella di 49 anni. La donna ha raccontato la sua incredibile storia al Daily Star. Ha detto di aver postato la prima foto dei suoi piedi quasi per gioco. Da subito la sua pagina è cresciuta e sono stati tantissimi i commenti e i like.

La donna ha detto di essere richiestissima e sono moltissimi gli uomini che pagherebbero qualsiasi cifra pur di ammirare i suoi piedi da vicino.

Gween Leen ha detto che il suo segreto è quello di utilizzare delle creme particolari per i suoi piedi e per i suoi talloni e di bere moltissima acqua.