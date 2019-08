Maniaca della bellezza, spende 1.290 euro per intervento di chirurgia estetica al gatto, era brutto

Una spesa incredibile quella fatta da una donna cinese che ha sborsato 1.290 euro per un intervento di chirurgia estetica al gatto.

La donna ha detto che in particolare non le piaceva la forma degli occhi del gatto e per questo si è rivolta a un chirurgo estetico e ha sottoposto il suo gatto a un intervento chirurgico.

La cinese, originaria di Nanchino, è stata aspramente criticata sui social.

Un medico di una nota clinica veterinaria cinese ha detto che praticare chirurgia estetica a gatti e cani, in Cina sta diventando una moda.

Il medico stesso però ha detto che in particolare l’intervento agli occhi richiesto dalla donna cinese per il suo gatto è molto pericoloso per l’animale perché rischia la cecità oltre a poter avere problemi per l’anestesia.

Il gatto ora si sta riprendendo pian piano dall’operazione e la sua padrona rassicura tutti dicendo che l’operazione è riuscitissima.