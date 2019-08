Giovane disoccupato compra all’asta una caverna per un euro, l’acquisto gli cambia la vita per sempre

Una decisione coraggiosa quella presa da un giovane disoccupato di 23 anni che ha voluto a tutti i costi partecipare a un’asta per aggiudicarsi una caverna.

Il ragazzo è riuscito nel suo intendo, aggiudicandosela a solo un euro. Quell’acquisto, che a molti potrebbe risultare insensato, gli ha cambiato la vita per sempre.

Il giovane si chiama Alexis Lamoureux, ha 23 anni ed era rimasto senza lavoro come la sua fidanzata dopo che il bar dove lavoravano insieme da tre anni aveva chiuso.

Il ragazzo ha pensato a acquistare una abitazione molto più economica e così, con il consenso della ragazza, ha partecipato all’asta per l’acquisto della caverna.

In quella caverna, che si trova ad Ambroise, nella Valle della Loira, aveva vissuto 25 anni fa la zia del ragazzo.

La caverna era nel frattempo diventata una discarica senza acqua e elettricità. I due ragazzi hanno dovuto lavorare per tre anni in un ristorante per trovare i soldi per ristrutturare l loro nuova, inusuale, abitazione.

La coppia alla fine ha raggiunto il suo obbiettivo creando un piccolo gioiello nella roccia. I due fidanzati hanno deciso di affittare la caverna su Airbnb avendo un successo incredibile.