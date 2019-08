Un fidanzato resta sveglio la notte per la sua fidanzata, quello che accade ogni notte è meraviglioso

Una coppia di fidanzati, giovanissimi, è molto innamorata e lui è in grado di dimostrare il suo amore per la sua fidanzata in modo tangibile. Nonostante i due ragazzi siano davvero molto giovani, devono affrontare quotidianamente problemi di salute, infatti, la ragazza è malata: ha il diabete.

Per tenere sotto controllo i valori della glicemia la ragazza deve costantemente fare dei controlli e, ove occorra, fare l’insulina. Questa attenzione per lei la ha il suo fidanzato che, mentre la ragazza dorme, le misura la glicemia, le fa l’insulina ogni volta che serve e poi la bacia e coccola per farla sentire amata, protetta e al sicuro.

Mentre la ragazza dorme lui si occupa di tutto senza svegliarla passando le notti vigile e senza mai stancarsi o farlo pesare in alcun modo.

I due ragazzi, Kylle Cota e Kortney Reid non hanno dubbi sull’amore che provano uno per l’altro e sono in grado di dimostrarlo.