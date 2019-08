Lui prova a dare fastidio in modo esagerato ad un gruppo di donne e una di loro lo massacra di botte

Un gruppo di donne era fuori una discoteca brasiliana La Musique, e stava piacevolmente chiacchierando quando all’improvviso si è avvicinato un uomo che ha iniziato a dare loro fastidio.

Le donne hanno provato ad allontanarsi ma l’uomo era molto insistente. Il soggetto in questione, ubriaco e certamente non con buone intenzioni, ha continuato a dare fastidio e se tutte le donne presenti non sapevano come fare a liberarsi del tipo fastidioso, una di loro, usando le tecniche di difesa personale che conosceva benissimo lo ha immobilizzato fermandogli, con estrema violenza, la testa tra le sue gambe e non dando più la possibilità all’uomo di fare un qualsivoglia movimento.

Dovrebbe diventare obbligatorio per tutte le donne frequentare questi corsi di difesa personale perché è davvero incoraggiante vedere come poi si riescono a difendere da sole con tanta facilità.