Giovane madre dopo aver partorito viene trasportata in barella dalla sala operatoria alla sua stanza, l’ascensore impazzisce e avviene una tragedia assurda

Una donna di 25 anni Rocio Cortès Nunez di Dos Hermanas, una piccola cittadina vicina a Siviglia era felicissima di aver partorito la terza figlia.

La madre e la figlia stavano benissimo, nessuna complicazione durante il parto. La piccola era la terza figlia di Rocio già madre di bimbe di tre e quattro anni.

La donna non si sarebbe mai aspettata di fare una fine orribile. La giovane mamma è stata tranciata in due dall’ascensore, mentre gli infermieri la stavano trasportando in barella dalla sala operatoria alla sua stanza di degenza.

La tragedia si è consumata in un ospedale a Siviglia. La tragica morte è avvenuta per il cattivo funzionamento dell’ascensore.

All’improvviso l’impianto di sollevamento si è messo in funzione proprio mentre la barella non era ancora completamente entrata nella cabina, tranciando in due il corpo della donna.

Sul posto sono intervenuti i medici dello stesso ospedale e i vigili del fuoco che hanno cercato di fare di tutto per salvare la giovane madre, senza però riuscirci.

Per liberare il cadavere della donna sono servite due ore. La piccola non era con la madre perché era stata trasportata in un altro reparto per un controllo di routine al cuore.

L’ascensore era stato verificato solo qualche giorno prima che si verificasse l’incidente.