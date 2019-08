Uomo mette un annuncio su internet per cercare una donna, la moglie risponde “Prepara le valigie che a casa trovi l’avvocato maiale bastardo“.

Che i social stiano facendo tanti danni questo è ormai certo C’è chi riesce ad usarli in modo discreto e non farsi mai scoprire dal compagno/compagna c’è, invece, chi magari ha meno esperienza e si fa scoprire subito con conseguenze facilmente immaginabili.

Il caso di Fausto è uno di questi. L’uomo, sposato con figli ha messo questo annuncio su facebook:

: “Sposato con figli, cerco esperienza extraconiugale se ci siete zona Ravenna contattatemi. Massima serietà maggiorenni!”

L’uomo, sulla cinquantina, è stato immediatamente scoperto dalla moglie che ha prontamente risposto così: “Prepara le valigie che a casa trovi l’avvocato maiale bastardo“.

Come in ogni occasione simile la prima cosa che è venuta in mente a Fausto per giustificarsi è stata: non l’ho scritto io quel messaggio, qualche hacker si è impossessato delle mie password .

Ma è evidente che la moglie non gli ha creduto.