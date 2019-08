Dopo che muore la sorella un uomo fa una cosa straordinaria per la madre, il racconto è da brividi

Una donna diversi anni fa perse la propria figlia ed era disperata come lo sarebbe ogni madre.

Con il passare del tempo e, forse per il dolore immenso per la tragica perdita, la donna ha iniziato a dare segni di squilibrio mentale e allora il figlio per provare a darle un po’ di conforto ha preso una decisione: vestirsi come la sorella morta e fare finta di essere lei.

L’uomo, che vive con l’anziana madre, da quel momento ha dismesso gli abiti da uomo e si è vestita come una donna.

Questa vicenda è accaduta a Guilin, nella regione autonoma cinese del Guangxi .

L’uomo, che oggi ha 50 anni, ha postato un video dove, con ambiti da donna, accudisce la mamma.

L’uomo indossa il tipico vestito cinese, il cheongsam.

L’uomo ha dichiarato così: “Era così felice e per questo ho continuato. In pratica da allora vivo come una donna. Non ho nemmeno un vestito da uomo”.

E poi ha aggiunto: “Lo faccio per mia madre, perché dovrei preoccuparmi se le persone ridono di me?”.