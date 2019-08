Uomo va a pranzo, lascia una scatola sul tavolo e dice alla cameriera che il contenuto è suo, quello che accade dopo è incredibile

Un uomo , cliente fisso in un ristorante era andato, come ogni giorno, a pranzo e poi, terminato di mangiare, aveva messo sul tavolo una scatola e aveva detto alla cameriera, Stacy Knutson una donna di Moorhead, in Minnesota, che il contenuto di quella scatola era suo. La donna, appena l’uomo era uscito dal locale, aveva aperto la scatola e aveva trovato dentro 12.000,00 dollari.

Frastornata, incredula e felice aveva deciso di chiedere alla polizia come doveva comportarsi. La polizia, in un primo momento le aveva detto che poteva tenere con se i soldi ma poi, dopo qualche giorno, l’aveva raggiunta per dirle che, per il momento i soldi li avrebbero tenuti loro per accertare che non provenissero da traffici illeciti. Fatte tutte le indagini le hanno restituito i soldi.