Si prepara la scritta sulla lapide da vivo perché vuole far sapere a tutti alcune cose della sua vita

Un uomo di 83 anni , di Padova in perfetta salute, ha deciso di preparare già tutto per il suo funerale relativamente alla lapide. Così ha acquistato il loculo e anche il marmo dove fare su l’incisione. Poi ha pensato alla scritta e ha già fatto incidere il tutto. La sua lapide riporterà questa scritta: “ Vita sessuale sofferta, non perdono Flavia, Ceneri sue no qui .

E poi , ha fatto aggiungere l’anno di nascita mentre al posto dell’anno di morte ha fatto scrivere

“attendo o decido io”.

L’uomo , sta preparando tutto nonostante sia in ottima forma e sempre allegro come dimostra anche questa scelta abbastanza insolita e spiritosa.

L’uomo, che è vedovo, pare non abbia ancora perdonato la moglie defunta di averlo fatto soffrire quando erano sposati.