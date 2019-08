Vanno al ristorante con i bambini che fanno confusione , il titolare fa una cosa da non credere

Alcune famiglie si erano recate al ristorante a pranzare con i loro figli. Il ristorante ha anche uno spazio all’aperto e i bambini ne avevano approfittato per giocare e rincorrersi.

Ad un cero unto sono rientrati dai genitori piangendo e terrorizzati raccontando loro che il proprietario del ristorante li aveva schiaffeggiati e, infatti, sui loro visi cerano i segni delle cinque dita.

La vicenda si è svolta a Borgoricco.

Uno dei genitori racconta così: «Conosco bene il ristorante e ci vado spesso, anche perché lì i bambini possono uscire e hanno degli spazi per loro. Domenica tutto è filato liscio fino a quando, verso le 16.30, in sala è entrato correndo spaventatissimo e urlando uno dei bambini, rincorso dal titolare del ristorante. Quando gli è stato vicino l’uomo a fatto il gesto di afferrarlo per il giubbotto e di dargli una sberla. Una nostra amica, che fa la pediatra, l’ha bloccato immediatamente. Quando gli abbiamo detto cosa stesse facendo, lui ha risposto: “I bambini facevano casino. Qui è casa mia e faccio quello che voglio”.

Sono rimasto esterrefatto e amareggiato per la scena che ho visto, e come me tutte le altre persone. Se i bambini davano fastidio doveva venirci a chiamare e non alzare le mani contro di loro».

I genitori hanno denunciato il ristoratore.