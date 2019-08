Stanno per partire per il viaggio di nozze ma poi non partono più, il motivo è sconvolgente

Una coppia, dopo la festa di matrimonio, stava per partire per il viaggio di nozze. I due ragazzi erano innamorati e non vedevano loro di godersi quella vacanza che avrebbe coronato il loro amore. Ad un certo unto, però, mentre erano in coda all’aeroporto a Roma per andare in Francia, è arrivata la mamma dello sposo pronta a partire con loro. I due ragazzi hanno iniziato a litigare: lui è stato irremovibile e ha detto che la mamma sarebbe per forza partita con loro perché lui da sola a casa non l’avrebbe mai lasciata.

La neo sposa non credeva alle proprie orecchie e gli ha detto che lei il viaggio di nozze con la mamma non lo avrebbe mai fatto. La coppia non è più partita ma è andata dall’avvocato per chiedere il divorzio.