Durante il volo il capitano fa un annuncio, sbaglia la pronuncia e si scatena il panico

Durante un volo della Southwest Airlines, da Baltimora a Long Island, il capitano ha saputo che a bordo viaggiava una donna in stato interessante e, volendole fare gli auguri, ha preso il microfono e ha annunciato a tutti la presenza della futura mamma. Il capitano voleva, in questo modo, essere gentile e premuroso con la donna che stava per vivere il momento più bello della sua vita e così ha detto “mom on board” che significa “mamma a bordo” ma, quasi tutti i passeggeri hanno , invece, capito, “bomb on board” che significa “bomba a bordo” e si è scatenato il panico.

Le hostess si sono adoperate per far capire a tutti l’errore ma prima che ritornasse la calma ci è voluto un bel po’ di tempo.

La Federal Aviation Amministration pensa di cercare una soluzione affinchè questi equivoci non avvengano più in futuro.