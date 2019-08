Donna sospetta che il marito la tradisca ma quando scopre cosa succede realmente è sconvolta

Una donna di 60 anni aveva il sospetto che il marito la tradisse.

Questa sua sensazione era avvalorata dall’atteggiamento, decisamente ambiguo, del marito. Infatti, l’uomo mancava troppo spesso da casa e non era più affettuoso con lei come in passato. Dopo un po’ di tempo, quando le convinzioni della donna diventarono sempre più ferme, decise di ingaggiare un investigatore privato per scoprire cosa l’uomo faceva ogni volta che accampava quelle che per la moglie erano scuse per non tornare a casa. La donna aveva una figlia di 36 anni nata da un precedente matrimonio e l’unica cosa che le dava tranquillità era che il marito spesso andava da lei, almeno in quel caso sapeva dove era. Ma, quando l’investigatore privato le ha portato le prove del tradimento e la donna ha visto, con i suoi occhi, che l’amante del marito era proprio sua figlia, le è crollato il mondo addosso. Ha immediatamente divorziato e ha rotto definitivamente i rapporti con sua figlia.