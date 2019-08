Datore di lavoro comunica ai propri dipendenti una notizia choc, i dipendenti increduli

Un datore di lavoro, Richard Branson imprenditore, a capo di un gruppo di lavoro composto da più di 160 dipendenti dislocati negli uffici tra New York, Londra, Ginevra e Sidney ha comunicato ai propri dipendenti una linea aziendale che ha lasciato tutti a occhi aperti: la “unlimited vacation”.

Questo significa che i propri dipendenti possono andare in vacanza quando e quanto vogliono e c’è un’unica condizione da rispettare: potrà andare in vacanza solo chi non ha arretrati e che sa che con la sua assenza non danneggia i ritmi lavorativi che sono serratissimi.

L’imprenditore ha copiato l’idea da Netflix, l’azienda americana di contenuti video, che ha adottato questa politica da tempo e che, così facendo, ha alle sue dipendenze gente motivata , seria e responsabile e l’azienda va a gonfie vele.