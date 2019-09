Bimba sta soffocando, pompiere la salva ma poi gli accade una cosa terribile

Un uomo, un pompiere era accorso dopo aver avuto una chiamata:una bambina stava soffocando. Il papà che aveva chiamato aveva tra le braccia la sua bambina che non respirava più e allora il pompiere, non pensandoci su neppure un attimo, con il suo mezzo l’ha accompagnata in ospedale. Questa condotta è contraria agli ordini di servizio dei pompieri che non possono assolutamente usare il mezzo per portare persone in ospedale. Ma il pompiere non ha pensato alle ripercussioni lavorative e ha accompagnato il papà con la sua bambina in ospedale dove i medici hanno soccorso la bimba salvandole la vita.

Il pompiere, in seguito, è stato sospeso dal servizio ma non si è assolutamente pentito e si è detto contento di ciò che ha fatto.

L’uomo ha sostenuto di essere a posto con la sua coscienza e che questo gli basta.