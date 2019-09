Al primo appuntamento un ragazzo e una ragazza trascorrono una serata incredibile, cosa hanno fatto

Una coppia, un ragazzo, Ritchie Barry e una ragazza, Carly Wolfson erano al loro primo appuntamento e come idea originale per trascorrere la loro serata si sono imbucati ad un matrimonio dove non conoscevano assolutamente nessuno. I due, che sulle prime erano molto combattuti se farlo o meno, poi hanno deciso di si e si sono presentati in sala dove, comportandosi in modo molto disinvolto sono riusciti a trascorrere una bella serata. La vicenda è accaduta nel New Jersey. La coppia ha anche fatto il regalo agli sposi, una busta con dentro un dollaro e un biglietto: “a buck for luck” cioè, “un dollaro per la fortuna”.

Finita la festa e passati un po’ di giorni la ragazza ha voluto rintracciare la neo sposa su face book e le ha spiegato tutto chiedendole scusa. La sposa non si è per nulla offesa, anzi è stata contenta di ciò che era avvenuto e ha augurato alla coppia di arrivare al matrimonio in modo da potersi imbucare anche lei insieme al neo marito al loro.